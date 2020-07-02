Чт, 2.07.2020
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Названо самое теплое место в Риге для купания

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 2 июля, самым теплым местом для купания в Риге является озеро Бабелитес, где вода прогрелась до +22 градусов, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

На Кипсале температура воды достигла +21 градуса. На Румбуле, в Кишэзерсе, Вакарбулли и Даугавгриве температура воды составляет +20 градусов.

На Луцавсале вода прогрелась до +19 градусов, а холоднее всего - в Вецаки, где температура воды достигла только +17 градусов.

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