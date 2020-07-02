Названо самое теплое место в Риге для купания

На Кипсале температура воды достигла +21 градуса. На Румбуле, в Кишэзерсе, Вакарбулли и Даугавгриве температура воды составляет +20 градусов.

На Луцавсале вода прогрелась до +19 градусов, а холоднее всего - в Вецаки, где температура воды достигла только +17 градусов.