Названо самое теплое место в Риге для купания

В четверг, 2 июля, самым теплым местом для купания в Риге является озеро Бабелитес, где вода прогрелась до +22 градусов, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
На Кипсале температура воды достигла +21 градуса. На Румбуле, в Кишэзерсе, Вакарбулли и Даугавгриве температура воды составляет +20 градусов.
На Луцавсале вода прогрелась до +19 градусов, а холоднее всего - в Вецаки, где температура воды достигла только +17 градусов.
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