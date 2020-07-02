О погоде на пятницу: переменная облачность, возможна гроза

В пятницу, 3 июля,в Латвии ожидается переменная облачность, днем местами на западе пройдут дожди, возможна гроза, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха составит +20, +25 градусов, местами на побережье +17, + 20 градусов.
В Риге днем ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки. Температура воздуха составит +21, +23 градуса.
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