В связи с ожидаемой грозой объявлено желтое предупреждение

Во второй половине дня в центральных и восточных районах Латвии ожидается гроза, в восточной части страны - с резкими порывами ветра до 15-19 м/с, возможны ливневые дожди и град.

В Риге сегодня, 2 июля, переменная облачность, во второй половине дня также возможна гроза. Дует слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составляет плюс 21, плюс 22 градуса.

Добавим, что в пятницу, 3 июля, в Латвии будет преимущественно сухая погода, воздух прогреется до +24 градусов. На побережье температура воздуха составит от +17 до +21 градуса. Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер.