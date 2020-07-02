В связи с ожидаемой грозой объявлено желтое предупреждение

В связи с ожидаемой грозой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.
Во второй половине дня в центральных и восточных районах Латвии ожидается гроза, в восточной части страны - с резкими порывами ветра до 15-19 м/с, возможны ливневые дожди и град.
В Риге сегодня, 2 июля, переменная облачность, во второй половине дня также возможна гроза. Дует слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составляет плюс 21, плюс 22 градуса.
Добавим, что в пятницу, 3 июля, в Латвии будет преимущественно сухая погода, воздух прогреется до +24 градусов. На побережье температура воздуха составит от +17 до +21 градуса. Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер.
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