Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшую неделю

В конце этой недели погоду будет определять область высокого давления, количество осадков уменьшится и во многих местах небо прояснится. В течение дня воздух будет прогреваться до +20, +24 градусов, однако на побережье будет немного прохладнее, до +17, +21 градуса. Ночью столбик термометра будет опускаться до +11, +16 градусов.

В воскресенье, 5 июля, когда к Латвии приблизится циклон с запада, количество облаков увеличится, во многих местах ожидаются дожди, а на побережье порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду.

В начале следующей рабочей недели Латвию, начиная с запада, пересечет обширная зона осадков, местами ожидается сильный дождь.

Под воздействием циклона юго-западный ветер в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду. В понедельник столбик термометра поднимется до +18, +23 градусов, а в Латгалии даже до +27 градусов, но начиная уже со вторника, когда в Латвию поступят более прохладные воздушные массы, воздух прогреется лишь до +15, +19 градусов.

В середине рабочей недели количество осадков уменьшится, а ветер стихнет. В целом погода будет прохладной и, согласно текущему прогнозу, жары не ожидается, сообщают синоптики.