Сб, 4.07.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Ночью Латвию пересечет зона осадков, в воскресенье будет облачно

Ночью Латвию пересечет зона осадков, в воскресенье будет облачно

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a / LETA

В ночь на воскресенье Латвию пересечет зона осадков, а в воскресенье в основном будет облачно и прохладно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью начиная с западных регионов страны пройдут дожди, будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +13...+17 градусов.

В воскресенье на протяжении всего дня небо будет проясняться только временами, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +16...+21 градус.

В Риге день будет преимущественно облачным, в первой половине дня возможен дождь. Будет дуть юго-западный, южный ветер порывами до 14 метров с секунду. Температура составит +17...+19 градусов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ