Ближайшие десять суток температура воздуха ожидается ниже нормы

Столбик термометра не опустится так низко как в июле прошлого года, когда был побил 21 рекорд холода, в том числе 12 и 13 июля в Зосены воздух остыл до +4 градусов.

Согласно данным Global Forecast System, самая низкая температура на этой неделе ожидается в восточной части страны в ночь на четверг и пятницу - всего +7 градусов. Максимальная температура в ближайшие дни будет держаться в границах +16..+21 градуса.

Ожидается облачная погода, пройдут дожди, однако общее количество осадков на этой неделе будет близко к норме. Ветер часто будет порывистым, он будет дуть с запада и юга.

Теплая и даже жаркая погода может вернуться уже в середине следующей недели.