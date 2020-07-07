Во вторник вечером ожидаются ливни; возможны грозы

Во вторник, 7 июля, в Латвии будет местами пасмурно, на востоке страны сохранится более плотный облачный покров, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет кратковременный дождь, к вечеру возможны ливни и грозы.
Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер, и его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +16.. +20 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность и солнце, возможен кратковременный дождь, в основном - на побережье. Умеренный юго-западный ветер сменится на западный, а температура воздуха приблизится к отметке в +20 градусов.
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