Вт, 7.07.2020
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Во вторник вечером ожидаются ливни; возможны грозы

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 7 июля, в Латвии будет местами пасмурно, на востоке страны сохранится более плотный облачный покров, прогнозируют синоптики. 

Местами пройдет кратковременный дождь, к вечеру возможны ливни и грозы. 

Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер, и его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. 

Температура воздуха поднимется до +16.. +20 градусов. 

В Риге ожидается переменная облачность и солнце, возможен кратковременный дождь, в основном - на побережье. Умеренный юго-западный ветер сменится на западный, а температура воздуха приблизится к отметке в +20 градусов. 

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