Ср, 8.07.2020
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В ночь на четверг местами похолодает до +6 градусов

Грозовые тучи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Falk Herrmann / PantherMedia / Falk Herrmann

В ночь на четверг, 9 июля, в Латвии похолодает до +6..+10 градусов, и только на побережье будет теплее - около +14 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса, ожидается переменная облачность.

Ночью местами, а днем на большей части территории страны ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Минимальная температура ночью составит +10 градусов, в пригородах - +7..+9, днем - до +20 градусов.

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