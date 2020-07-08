В ночь на четверг местами похолодает до +6 градусов

В ночь на четверг, 9 июля, в Латвии похолодает до +6..+10 градусов, и только на побережье будет теплее - около +14 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса, ожидается переменная облачность.
Ночью местами, а днем на большей части территории страны ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.
В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Минимальная температура ночью составит +10 градусов, в пригородах - +7..+9, днем - до +20 градусов.
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