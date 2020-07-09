В ночь на пятницу в Латвию придет зона осадков

В ночь на пятницу, 10 июля, с юго-запада в Латвию придет зона осадков, поэтому утро и первая половина дня будут пасмурными и дождливыми, прогнозируют синоптики.
Дождь будет небольшим или умеренным, а к вечеру местами выглянет солнце.
Ночью температура воздуха опустится до +7..+12 градусов, утром и в первой половине дня будет прохладно, а к вечеру потеплеет до +15..+20 градусов.
В Риге дождь ожидается утром и в первой половине дня. Температура повысится с +11 градусов ночью до +18 вечером.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!