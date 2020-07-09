В ночь на пятницу в Латвию придет зона осадков

Дождь будет небольшим или умеренным, а к вечеру местами выглянет солнце.

Ночью температура воздуха опустится до +7..+12 градусов, утром и в первой половине дня будет прохладно, а к вечеру потеплеет до +15..+20 градусов.

В Риге дождь ожидается утром и в первой половине дня. Температура повысится с +11 градусов ночью до +18 вечером.