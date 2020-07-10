Пт, 10.07.2020
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В пятницу будет пасмурно и прохладно, ожидаются дожди

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 10 июля, почти во всей Латвии ожидается моросящий или умеренный дождь, во второй половине дня осадки ожидаются местами и больше в Латгале. 

Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха будет вечером - от +14 градусов до +20 на западе и юге страны. Там же ожидается солнце.

Будет дуть медленный ветер, который будет менять направление, а в Латгале - умеренный юго-восточный ветер. 

В Риге будет пасмурно, существенные осадки ожидаются только после обеда. Вечером воздух прогреется до +17 или +18 градусов. 

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