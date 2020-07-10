В пятницу будет пасмурно и прохладно, ожидаются дожди

Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха будет вечером - от +14 градусов до +20 на западе и юге страны. Там же ожидается солнце.

Будет дуть медленный ветер, который будет менять направление, а в Латгале - умеренный юго-восточный ветер.

В Риге будет пасмурно, существенные осадки ожидаются только после обеда. Вечером воздух прогреется до +17 или +18 градусов.