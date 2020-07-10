В субботу ветер местами может повалить деревья, на следующей неделе погода немного изменится

Ветер начнет усиливаться в ночь на субботу. С раннего утра до второй половины дня в субботу скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 15-22 м/с, на северном побережье Курземе и Видземе ожидаются порывы ветра скоростью до 25 м/с. Ветер такой силы способен ломать деревья, наибольшие разрушения ожидаются в северо-западных краях Видземе.

К вечеру субботы ветер поутихнет, в воскресенье ожидается слабый или умеренный западный ветер.

На выходных местами ожидается кратковременный дождь. Облака будут частично застилать небо, а максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус.

На следующей неделе в Латвии также местами ожидаются кратковременные дожди, в середине недели воздух прогреется до +19..+24 градусов. Во второй половине недели возрастет вероятность обширных осадков.