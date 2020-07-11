В субботу на севере страны ветер достигнет силы бури

В субботу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных местах - главным образом на севере Курземе и северо-восточной части Видземе, сообщает агентство LETA.
На упомянутых территориях будет дуть и самый сильный западный, юго-западный ветер, на видземском побережье ожидаются порывы до 24 метров в секунду. В других районах страны порывы достигнут 14-19 метров в секунду.
До шести часов утра самые сильные порывы наблюдались в Лиепае (20 метров в секунду) и в Лиепае (22 метра в секунду). В других районах страны скорость ветра составляет 12-18 метров в секунду.
Местами ветер может ломать отдельные деревья. В силе желтое предупреждение. К вечеру ветер стихнет.
Температура воздуха составит +16..+20 градусов.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!