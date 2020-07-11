Воскресенье будет прохладным и дождливым

Во второй половине дня местами в центральных и восточных регионах страны пройдут дожди.

Температура воздуха на рассвете составит +8..+12 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем - до +20 градусов.