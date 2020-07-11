Сб, 11.07.2020
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Воскресенье будет прохладным и дождливым

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В воскресенье в Латвии сохранится прохладная погода, ветер стихнет, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня местами в центральных и восточных регионах страны пройдут дожди.

Температура воздуха на рассвете составит +8..+12 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем - до +20 градусов.

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