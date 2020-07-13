Пн, 13.07.2020
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О погоде на понедельник: местами ожидается небольшой дождь

ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник, 13 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Наиболее вероятен дождь во второй половине дня в Земгале, возможна также гроза.

Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит +19..+22 градуса, немного прохладнее будет на побережье.

В Риге возможен кратковременный дождь, температура составит около +21 градуса.

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