О погоде на понедельник: местами ожидается небольшой дождь

В понедельник, 13 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Наиболее вероятен дождь во второй половине дня в Земгале, возможна также гроза.
Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит +19..+22 градуса, немного прохладнее будет на побережье.
В Риге возможен кратковременный дождь, температура составит около +21 градуса.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!