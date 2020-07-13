Пн, 13.07.2020
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Станет ли на этой неделе чуть теплее? Прогноз синоптиков

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

На этой неделе только местами в Латвии ожидается кратковременный дождь, а температура повысится до +27 градусов, прогнозирует Global Forecast System.

В понедельник и вторник в отдельных регионах возможны дожди, а температура воздуха не превысит +18..+23 градусов.

В последующие дни будет преимущественно сухо и солнечно, температура воздуха местами повысится до +27 градусов.

Ночная температура воздуха в течение недели повысится до +9..+14 градусов, на побережье местами до +17 градусов.

Согласно прогнозам Global Forecast System, после 20 июля вновь станет прохладнее и дождливее.

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