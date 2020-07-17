Пт, 17.07.2020
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Пятница будет теплой и солнечной

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В пятницу в Латвии температура воздуха достигнет +24...+27 градусов, на побережье - до +21...+24 градусов, сообщает агентство LETA.

Этот день станет самым теплым с июня.

Ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге весь день ярко будет светить солнце. Ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, поэтому у моря не будет теплее +22 градусов, а в центре города ожидаются +24 градуса.

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