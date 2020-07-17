Пятница будет теплой и солнечной

Этот день станет самым теплым с июня.

Ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге весь день ярко будет светить солнце. Ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, поэтому у моря не будет теплее +22 градусов, а в центре города ожидаются +24 градуса.