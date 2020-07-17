Все на пляж! Прогноз погоды на субботу

Ночью и с утра над большей частью территории страны небо будет ясным, позже солнце будет чередоваться с кучевыми облаками, на побережье сохранится преимущественно ясная погода. Во второй половине дня и вечером местами, главным образом к востоку от столицы, возможны локальные дожди.

Ожидается слабый ветер или безветрие. В ночь на субботу температура воздуха понизится до +8..+15 градусов.

В Риге в субботу сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +15, в пригородах - +10..+14 градусов. В свою очередь максимальная температура воздуха днем составит от +23 градусов на севере города до +27 градусов на юге.