Все на пляж! Прогноз погоды на субботу

В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +25..+28 градусов, только местами на побережье она не поднимется выше +23 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра над большей частью территории страны небо будет ясным, позже солнце будет чередоваться с кучевыми облаками, на побережье сохранится преимущественно ясная погода. Во второй половине дня и вечером местами, главным образом к востоку от столицы, возможны локальные дожди.
Ожидается слабый ветер или безветрие. В ночь на субботу температура воздуха понизится до +8..+15 градусов.
В Риге в субботу сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +15, в пригородах - +10..+14 градусов. В свою очередь максимальная температура воздуха днем составит от +23 градусов на севере города до +27 градусов на юге.
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