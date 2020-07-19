Совсем скоро в Латвии резко похолодает, пройдут дожди

В понедельник еще будет жарко, +24..+29 градуса, местами пройдут дожди и грозы. Во вторник с запада в страну придет холодный атмосферный фронт, и в середине недели температура не превысит +17..+21 градуса.

Начиная со вторника несколько дней подряд будет дуть умеренный и сильный западный ветер со скоростью в порывах до 20 метров в секунду.