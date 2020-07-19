Вс, 19.07.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Совсем скоро в Латвии резко похолодает, пройдут дожди

Совсем скоро в Латвии резко похолодает, пройдут дожди

ФОТО: Pixabay

На следующей неделе под влиянием циклона в Латвии будет дуть сильный ветер, часто идти дождь и резко понизится температура воздуха, прогнозируют синоптики.

В понедельник еще будет жарко, +24..+29 градуса, местами пройдут дожди и грозы. Во вторник с запада в страну придет холодный атмосферный фронт, и в середине недели температура не превысит +17..+21 градуса.

Начиная со вторника несколько дней подряд будет дуть умеренный и сильный западный ветер со скоростью в порывах до 20 метров в секунду.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ