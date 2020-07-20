Во вторник похолодает и пройдут кратковременные дожди

В ночь на вторник Курземе, а затем и остальную территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, и кратковременные дожди, местами сильные, пройдут почти на всей территории страны, прогнозируют синоптики.
Скорость ветра усилится до 13-18 метров в секунду. Ночью температура составит +13..+18 градусов, на востоке Латвии местами +11, днем потеплеет до +18..+23.
В Риге в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем до +22.
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