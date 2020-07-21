Синоптики: усилится влияние циклона, ожидаются сильные ливни с градом

Ночью количество облаков будет небольшим и переменчивым, днем будет более облачно.

Днем будет также больше осадков, местами ожидаются сильные ливни с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Главным образом будет дуть умеренный ветер с запада. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+13 градусов, на побережье - +16 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В Риге в среду временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, в пригородах - до +10 градусов.

Днем температура воздуха не поднимется выше +19 градусов. Скорость порывов западного, северо-западного ветра увеличится до 17 метров в секунду.