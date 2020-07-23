Синоптики о погоде на пятницу: ожидается обширная облачная зона

Больше осадков ожидается в Курземе, меньше - в Латгале. Ветер юго-западный, местами на побережье в порывах до 19 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+10 градусов, на побережье до +15.

Утром и днем потеплеет до +17..+21 градусов, но после того, как небо затянется облаками, снова похолодает.

В Риге ночью и в первой половине дня возможен кратковременный дождь, во второй половине дня умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, в течение дня повысится до +20, а к вечеру опустится до +14.