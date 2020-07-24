Синоптики о погоде на выходных, а также первые прогнозы на август

В субботу, 25 июля, на большей части территории Латвии пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни.

Периодически будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В свою очередь в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, после прохладной ночи температура воздуха во второй половине дня достигнет +21..+26 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В понедельник во многих районах ожидается дождь и раскаты грома, возможна сильная гроза.

В середине или во второй половине следующей недели в Латвию может прийти циклон с порывистым ветром и более прохладным воздухом.

Прогнозы на август свидетельствуют, что сохранится переменчивая погода - часто будет идти дождь, более прохладные периоды будут чередоваться с жаркими днями.

О температуре воды

Температура воды в море, а также в реках и озерах снизилась до +16.. + 20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в Рижском заливе утром пятницы, 24 июля, составляет +16..+18 градусов, в море у Вентспилса - +18 градусов, у Лиепаи - +19 градусов.

В свою очередь температура воды в Венте, Лиелупе, Даугаве и Айвиексте понизилась до +18..+21 градуса. В других реках Латвии температура воды в среднем составляет +15..+19 градусов.

Температура воды в озерах понизилась до +17..+20 градусов.