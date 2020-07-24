Синоптики о погоде на выходных, а также первые прогнозы на август

В ближайшие дни ожидается потепление, а временами - дождь и гром, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В субботу, 25 июля, на большей части территории Латвии пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни.
Периодически будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.
В свою очередь в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, после прохладной ночи температура воздуха во второй половине дня достигнет +21..+26 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В понедельник во многих районах ожидается дождь и раскаты грома, возможна сильная гроза.
В середине или во второй половине следующей недели в Латвию может прийти циклон с порывистым ветром и более прохладным воздухом.
Прогнозы на август свидетельствуют, что сохранится переменчивая погода - часто будет идти дождь, более прохладные периоды будут чередоваться с жаркими днями.
О температуре воды
Температура воды в море, а также в реках и озерах снизилась до +16.. + 20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в Рижском заливе утром пятницы, 24 июля, составляет +16..+18 градусов, в море у Вентспилса - +18 градусов, у Лиепаи - +19 градусов.
В свою очередь температура воды в Венте, Лиелупе, Даугаве и Айвиексте понизилась до +18..+21 градуса. В других реках Латвии температура воды в среднем составляет +15..+19 градусов.
Температура воды в озерах понизилась до +17..+20 градусов.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!