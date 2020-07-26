Вс, 26.07.2020
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  • Ловите момент! В море вода всего на градус холоднее, чем в реках и озерах

Ловите момент! В море вода всего на градус холоднее, чем в реках и озерах

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье утром температура воды в реках, озерах и море была примерно такой же, как в пятницу, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В море температура воды составляет +16..+19 градусов, в озерах на градус теплее, в реках +16..+20 градусов.

Во второй половине дня верхний слой воды прогреется еще на 2-4 градуса.

В середине будущей недели порывистый западный ветер приведет к понижению температуры воды на Курземском побережье Рижского залива.

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