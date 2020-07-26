В понедельник станет жарче, но пройдут грозы

В понедельник в центральной и восточной части Латвии воздух прогреется до +24...+28 градусов, а в Курземе будет в основном пасмурно и не теплее +19...+23, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Минимальная температура ночью составит +10...+15 градусов, в Курземе до +17.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером вырастет вероятность дождя и грозы. Температура ночью составит +12...+14 градусов, днем будет жарко - до +27.
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