В понедельник на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов

На западе Латвии воздух прогреется до +19..+24 градусов, ведь там небо будет преимущественно затянуто облаками.

Местами пройдет дождь, во второй половине дня локально возможны также сильные грозовые ливни.

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