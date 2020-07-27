В понедельник на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов

В понедельник в Видземе, Латгале и в восточных краях Земгале температура воздуха повысится до +24..+28 градусов, прогнозируют синоптики.
На западе Латвии воздух прогреется до +19..+24 градусов, ведь там небо будет преимущественно затянуто облаками.
Местами пройдет дождь, во второй половине дня локально возможны также сильные грозовые ливни.
Будет дуть слабый ветер переменного направления.
В Риге температура воздуха поднимется до отметки +27 градусов, возможен дождь.
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