Пн, 27.07.2020
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В понедельник на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов

Теплый день в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Видземе, Латгале и в восточных краях Земгале температура воздуха повысится до +24..+28 градусов, прогнозируют синоптики.

На западе Латвии воздух прогреется до +19..+24 градусов, ведь там небо будет преимущественно затянуто облаками.

Местами пройдет дождь, во второй половине дня локально возможны также сильные грозовые ливни.

Будет дуть слабый ветер переменного направления.

В Риге температура воздуха поднимется до отметки +27 градусов, возможен дождь.

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