Пн, 27.07.2020
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Возможны порывы ветра и град. В середине недели ожидается похолодание

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На протяжении всей недели небо над Латвией будет затянуто дождевыми и грозовыми облаками, со среды ожидается похолодание и усиление ветра, прогнозируют синоптики.

Во вторник как ночью, так и днем местами ожидаются ливни и грозы, температура воздуха во второй половине дня составит +21..+27 градусов. В среду западный ветер принесет похолодание, а четверг, возможно, станет самым прохладным и ветреным днем этой недели.

Согласно новейшему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в четверг не поднимется выше +16..+20 градусов, а порывы ветра усилятся до 13-18 м/с.

Во время гроз в любой из дней на этой неделе возможны локальные сильные порывы ветра и град.

К концу недели ветер, скорее всего, немного поутихнет, дни станут немного более теплыми и сухими, а ночи - более прохладными.

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