Надвигаются грозовые тучи: возможен даже град

Местами гроза принесет сильные ливни и ветер, возможен также град.

Наиболее выражено гроза проявится вечером вторника в Курземе.

В среду солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14..+18 градусов, а днем поднимется до +19..+24 градусов.

В Риге в ночь на среду пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха не опустится ниже +17 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Скорость порывов западного, юго-западного ветра увеличится до 13 м/с, а температура воздуха достигнет +22 градусов.