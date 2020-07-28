Вт, 28.07.2020
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Надвигаются грозовые тучи: возможен даже град

ФОТО: AP/Scanpix

Вечером во вторник, 28 июля, надвигающиеся с юго-запада грозовые тучи достигнут Курземе, а ночью пересекут большую часть страны, прогнозируют синоптики.

Местами гроза принесет сильные ливни и ветер, возможен также град.

Наиболее выражено гроза проявится вечером вторника в Курземе.

В среду солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14..+18 градусов, а днем поднимется до +19..+24 градусов.

В Риге в ночь на среду пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха не опустится ниже +17 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Скорость порывов западного, юго-западного ветра увеличится до 13 м/с, а температура воздуха достигнет +22 градусов.

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