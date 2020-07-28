Надвигаются грозовые тучи: возможен даже град

Вечером во вторник, 28 июля, надвигающиеся с юго-запада грозовые тучи достигнут Курземе, а ночью пересекут большую часть страны, прогнозируют синоптики.
Местами гроза принесет сильные ливни и ветер, возможен также град.
Наиболее выражено гроза проявится вечером вторника в Курземе.
В среду солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +14..+18 градусов, а днем поднимется до +19..+24 градусов.
В Риге в ночь на среду пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха не опустится ниже +17 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Скорость порывов западного, юго-западного ветра увеличится до 13 м/с, а температура воздуха достигнет +22 градусов.
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