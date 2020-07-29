Среда пройдет практически без осадков, но усилится ветер

В среду в Латвии ожидается частично солнечная погода, будет дуть порывистый западный ветер, местами возможны кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.
Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.
В Риге между облаками будет проглядывать солнце, осадков не ожидается, порывы западного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +22 градусов.
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