Синоптики дали надежду на теплые и довольно солнечные выходные

В предпоследний день июля порывы западного, юго-западного ветра достигнут скорости 14-19 метров в секунду, сильнее всего они будут на побережье и под дождевыми тучами, которые местами принесут сильные осадки и грозу. Ожидается, что больше всего ливни затронут Видземе. Максимальная температура воздуха в четверг составит всего +16...+20 градусов.

В пятницу ночью и в первой половине дня Латвию пересечет широкая зона осадков, местами ожидаются и грозы. Во второй половине дня и вечером выглянет солнце, которое прогреет воздух до +18...+23 градусов. На побережье будет дуть порывистый северный, северо-западный ветер.

В субботу и воскресенье, скорее всего, ожидается относительно сухая и солнечная погода со слабым ветром.

Самая низкая и самая высокая температуры воздуха прогнозируются в воскресенье - от +7...+12 градусов на рассвете до +22...+25 градусов днем.

На следующей неделе прогнозируется теплая погода, временами возможны дожди.