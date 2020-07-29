Купаться можно! Вода в водоемах на отдельных пляжах Риги прогрелась до +22 градусов

Температура воды на официальных рижских пляжах утром среды составляет от +17 градусов в море до +22 градусов в озере Бабелитес, сообщает самоуправление.
В Вецаки и Вакарбулли, как и в предыдущие дни, температура воды составляет +17 градусов, а в местах для купания на Даугаве и в Кишэзерсе - около +20 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море у Лиепаи и Вентспилса составляет около +19 градусов, в Рижском заливе - от +15 градусов в Рое до неполных +19 градусов в стороне Саулкрасты.
В большей части рек и озер температура воды сохраняется в рамках +17..+22 градусов.
В ближайшие дни из-за дождей ожидается рост уровня воды, а температура воды опустится в среднем на один градус.
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