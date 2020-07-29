Купаться можно! Вода в водоемах на отдельных пляжах Риги прогрелась до +22 градусов

В Вецаки и Вакарбулли, как и в предыдущие дни, температура воды составляет +17 градусов, а в местах для купания на Даугаве и в Кишэзерсе - около +20 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море у Лиепаи и Вентспилса составляет около +19 градусов, в Рижском заливе - от +15 градусов в Рое до неполных +19 градусов в стороне Саулкрасты.

В большей части рек и озер температура воды сохраняется в рамках +17..+22 градусов.

В ближайшие дни из-за дождей ожидается рост уровня воды, а температура воды опустится в среднем на один градус.