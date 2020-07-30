Чт, 30.07.2020
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Дожди по всей стране продолжатся и в пятницу

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В последние сутки июля в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и грозы, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, однако днем выглянет солнце.

Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северный. Ночью на западном побережье Курземе ожидаются порывы ветра скоростью до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов, а во второй половине дня повысится до +17..+22 градусов.

В Риге в ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, ожидается дождь, однако вторая половина дня будет достаточно солнечной. Ночью температура воздуха составит около +14 градусов, а во второй половине дня - до +20.

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