Дожди по всей стране продолжатся и в пятницу

В последние сутки июля в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и грозы, прогнозируют синоптики.
Небо будет затянуто облаками, однако днем выглянет солнце.
Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северный. Ночью на западном побережье Курземе ожидаются порывы ветра скоростью до 18 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов, а во второй половине дня повысится до +17..+22 градусов.
В Риге в ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, ожидается дождь, однако вторая половина дня будет достаточно солнечной. Ночью температура воздуха составит около +14 градусов, а во второй половине дня - до +20.
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