Солнце, безветрие и местами - дождь. Прогноз погоды на выходные

В Курземе погода будет более солнечной, чем в других районах страны.

В субботу ожидается умеренный северный ветер, а температура воздуха поднимется до +18..+23 градусов, в воскресенье - слабый ветер или безветрие, температура же поднимется на градус выше. Ночь с субботы на воскресенье будет прохладной - местами температура упадет до +7 градусов.

Согласно прогнозу Global Forecast System, в понедельник, 3 августа, во многих районах Латвии снова пройдут кратковременные дожди, а в ночь на вторник и во вторник в первой половине дня в западной части страны ожидаются сильные ливни. Во второй половине недели прогнозируется более сухая, солнечная и теплая погода - воздух прогреется до +28 градусов.

В то же время, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, и во второй половине следующей недели ожидается дождь.