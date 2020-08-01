Вернется ли жаркое лето? Прогноз погоды на август

По его словам, погода будет переменчивой - среди прохладных и в меру теплых дней с дождем и ветром будут дни более солнечные и теплые.

В середине месяца температура немного повысится и станет суше, однако продолжительной засухи или волны жары в последний месяц лета не ожидается.

Брицис отмечает, что и летние вечера становятся темнее - со дня солнцестояния мы уже утратили полтора часа дневного света.

Самым жарким днем этим летом стало 18 июня - в окрестностях Саулкрасты зафиксировали 31,4 градуса тепла. Похоже, этот рекорд этим летом уже не падет.

Ilgtermiņa prognozes augustā liedz cerības uz kādu krietnu sausa un karsta laika periodu, bet mēreni siltas un vasarīgas dienas būs gan. Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Trešdiena, 2020. gada 29. jūlijs

О погоде на этих выходных и температуре воды в водоемах

Температура воды в море на латвийском побережье утром в субботу, 1 августа, составила +17..+19 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в реках и озерах составляет +16..+20 градусов, в том числе в Даугаве, Лиелупе и Венте +18..+20.

В первый день августа в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +19..+23 градуса. В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +20 градусов.