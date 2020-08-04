Вт, 4.08.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Затяжные дожди и местами - солнце. Прогноз погоды на вторник

Затяжные дожди и местами - солнце. Прогноз погоды на вторник

ФОТО: Pexels

Во вторник во многих регионах Латвии ожидается дождь, температура воздуха составит +17..+21 градус, на востоке Латгале и Видземе - до +23..+26 градусов, прогнозируют синоптики.

Преимущественно будет облачно, солнце ожидается только на востоке страны. Будет дуть слабый ветер, в Латгале и Видземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.

Местами в Курземе и на западе Земгале пройдут затяжные дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером в центральных и восточных регионах страны.

В Риге во вторник сохранится переменная облачность с дождем. Температура воздуха составит около +19 градусов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ