Затяжные дожди и местами - солнце. Прогноз погоды на вторник

Преимущественно будет облачно, солнце ожидается только на востоке страны. Будет дуть слабый ветер, в Латгале и Видземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.

Местами в Курземе и на западе Земгале пройдут затяжные дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером в центральных и восточных регионах страны.

В Риге во вторник сохранится переменная облачность с дождем. Температура воздуха составит около +19 градусов.