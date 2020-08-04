Затяжные дожди и местами - солнце. Прогноз погоды на вторник

Во вторник во многих регионах Латвии ожидается дождь, температура воздуха составит +17..+21 градус, на востоке Латгале и Видземе - до +23..+26 градусов, прогнозируют синоптики.
Преимущественно будет облачно, солнце ожидается только на востоке страны. Будет дуть слабый ветер, в Латгале и Видземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.
Местами в Курземе и на западе Земгале пройдут затяжные дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером в центральных и восточных регионах страны.
В Риге во вторник сохранится переменная облачность с дождем. Температура воздуха составит около +19 градусов.
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