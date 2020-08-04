Синоптики рассказали, каким будет август

Август на большей части территории Европы, в том числе в Латвии, будет более солнечным и теплым, чем обычно, свидетельствуют прогнозы Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.
Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что в августе будет преобладать устойчивый антициклон, поэтому ожидается много солнечных, теплых и даже жарких дней.
В Латвии начиная с 5 августа погода будет преимущественно солнечной, но местами могут образоваться кучевые облака, которые принесут кратковременные дожди и грозовые ливни.
Температура воздуха в эти выходные повысится до +23..+28 градусов, на следующей неделе средняя температура воздуха также будет выше нормы.
Как сообщалось, июль в Латвии был на градус холоднее нормы, но в целом 2020 год пока остается самым теплым в истории метеонаблюдений в стране.
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