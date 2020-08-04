Синоптики рассказали, каким будет август

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что в августе будет преобладать устойчивый антициклон, поэтому ожидается много солнечных, теплых и даже жарких дней.

В Латвии начиная с 5 августа погода будет преимущественно солнечной, но местами могут образоваться кучевые облака, которые принесут кратковременные дожди и грозовые ливни.

Температура воздуха в эти выходные повысится до +23..+28 градусов, на следующей неделе средняя температура воздуха также будет выше нормы.

Как сообщалось, июль в Латвии был на градус холоднее нормы, но в целом 2020 год пока остается самым теплым в истории метеонаблюдений в стране.