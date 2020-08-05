В четверг потеплеет до +26 градусов

В четверг днем воздух в Латвии прогреется до +23...+26 градусов, местами на побережье и на севере Видземе - до +20...+22 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается частичная облачность, больше солнца будет на юге страны, больше облаков - в Северном Видземе. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ночью будет дуть слабый ветер и местами сгустится туман. Минимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, на побережье - до +16 градусов.
Днем будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, в Латгале - слабый северо-западный ветер.
В Риге в четверг ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, в пригороде - до +10...+12 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов.
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