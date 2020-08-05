В четверг потеплеет до +26 градусов

Ожидается частичная облачность, больше солнца будет на юге страны, больше облаков - в Северном Видземе. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью будет дуть слабый ветер и местами сгустится туман. Минимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, на побережье - до +16 градусов.

В Риге в четверг ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, в пригороде - до +10...+12 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов.