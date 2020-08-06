Синоптики предупреждают о сильной жаре

Сегодня еще только местами, главным образом в Курземе, температура воздуха повысится до +27 градусов, а в последующие дни уже на значительной части территории страны воздух прогреется до +27..+30 градусов.

Осадков сегодня не ожидается, будет дуть слабый и умеренный южный и западный ветер. Температура воздуха составит +21..+27 градусов.

В Риге в первой половине дня будет облачно, после обеда небо постепенно прояснится, а температура воздуха составит до +26 градусов.