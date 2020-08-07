Пт, 7.08.2020
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Пятница будет солнечной и жаркой

Солнечный день в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу на большей части территории Латвии будет целый день светить солнце, температура воздуха поднимется до +27..+30 градусов, несколько прохладнее будет на морском побережье, прогнозируют синоптики.

Чуть прохладнее будет в северо-восточной части страны - до +23..+27 градусов.

В Риге температура воздуха составит от +24 градусов у моря до +28 в южной части города. Солнце будет светить до заката.

До понедельника, 10 августа, в Латвии действует желтое предупреждение о жаре.

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