Пятница будет солнечной и жаркой

В пятницу на большей части территории Латвии будет целый день светить солнце, температура воздуха поднимется до +27..+30 градусов, несколько прохладнее будет на морском побережье, прогнозируют синоптики.
Чуть прохладнее будет в северо-восточной части страны - до +23..+27 градусов.
В Риге температура воздуха составит от +24 градусов у моря до +28 в южной части города. Солнце будет светить до заката.
До понедельника, 10 августа, в Латвии действует желтое предупреждение о жаре.
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