Пт, 7.08.2020
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Готовимся к похолоданию! Прогноз погоды на следующую неделю

ФОТО: Pexels

На следующей неделе жара в Латвии отступит, но сохранится сухая и солнечная погода, прогнозировали синоптики.

До понедельника будет жарко, +25..+30 градусов, а во вторник в страну придет более холодный воздух с севера.

В середине недели минимальная ночная температура опустится до +5 градусов, днем будет до +19..+24, а к выходным может снова наступить жара до +28 градусов.

С 15 августа увеличится вероятность дождя.

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