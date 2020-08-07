Готовимся к похолоданию! Прогноз погоды на следующую неделю

На следующей неделе жара в Латвии отступит, но сохранится сухая и солнечная погода, прогнозировали синоптики.
До понедельника будет жарко, +25..+30 градусов, а во вторник в страну придет более холодный воздух с севера.
В середине недели минимальная ночная температура опустится до +5 градусов, днем будет до +19..+24, а к выходным может снова наступить жара до +28 градусов.
С 15 августа увеличится вероятность дождя.
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