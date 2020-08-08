В субботу воздух прогреется до +30 градусов

В субботу в Латвии температура воздуха поднимется до +25..+30 градусов, более жарким день будет в юго-западной части страны - в Курземе и Земгале, сообщает агентство LETA.
Прохладнее будет на побережье Рижского залива, где воздух прогреется до +23...+25 градусов.
Облачность будет небольшой и переменчивой, осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается слабый ветер и безветрие.
В Риге ожидается сухая погода с небольшой облачностью и слабым северным ветром. Воздух прогреется до +27 градусов, у моря - до +24 градусов.
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