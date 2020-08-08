Сб, 8.08.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Температура воды в водоемах - около +20 градусов
Дополнено

Люди на пляже в Вецаки

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Температура воды в водоемах Латвии утром субботы составляет +18..+21 градус, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в реках и озерах составляет +17..+22 градуса.

В Риге вода - не холоднее +19 градусов

В субботу ни в одном официальном месте для купания в Риге температура воды не составляет меньше +19 градусов, сообщает Рижское самоуправление.

Самая теплая вода, как обычно, в озере Бабелитес, где она составляет +22 градуса. На Кипсале и в Кишэзерсе вода прогрелась до +21 градуса, а на Румбуле - до +20.

В свою очередь на Луцавсале, в Вакарбулли и в Вецаки в субботу температура воды составляет +19 градусов, сообщает самоуправление.

Теплая и солнечная погода, а также слабый ветер способствуют стремительному размножению сине-зеленых водорослей в Балтийском море, однако сообщений о нахождении сине-зеленых водорослей на латвийском побережье пока не поступало.

Синоптики предупреждают, что сохраняется высокое ультрафиолетовое излучение, особенно солнца стоит избегать с 12:00 до 15:00.

В первой половине следующей недели усилится северный ветер и существенно снизится температура воздуха, немного снизится и температура воды, прогнозируют синоптики.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ