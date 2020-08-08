Воскресенье будет жарким, местами возможны дожди

Местами, главным образом во второй половине дня к востоку от Риги, ожидаются дожди и грозы.

Температура воздуха ночью опустится до +12...+18 градусов, днем воздух прогреется до +27...+30 градусов, на побережье - до +23...+26 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ночь будет безветренной, а температура воздуха составит +18 градусов, в пригороде - +13...+17 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +28 градусов, на морском побережье - до +24 градусов. Во второй половине дня начнет дуть умеренный северный ветер.