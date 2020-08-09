Скоро похолодает, но середина августа будет теплой

В понедельник северный, северо-западный ветер станет умеренным, под его воздействием температура воздуха на побережье не превысит +20..+25 градусов, однако в остальной части страны воздух прогреется до +25..+29 градусов. Местами в Видземе и Латгале возможен краткосрочный дождь и гроза.

Ожидается, что самым прохладным днем недели станет среда, когда температура воздуха не превысит +18..+22 градуса, местами в Курземе воздух прогреется до +24 градусов.

Ночью температура воздуха местами опустится ниже +10 градусов.

В конце следующей недели прогнозируется потепление - местами столбик термометра может подняться до отметки +28 градусов.

С середины недели ветер опять станет слабым, возможно безветрие. Количество облаков будет переменным, местами пройдет кратковременный дождь, а ночью образуется туман.