Скоро похолодает, но середина августа будет теплой

В начале следующей недели в Латвии немного усилится северный ветер, в среду ожидается похолодание, однако во второй половине недели температура воздуха опять повысится, большого количества осадков не ожидается, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
В понедельник северный, северо-западный ветер станет умеренным, под его воздействием температура воздуха на побережье не превысит +20..+25 градусов, однако в остальной части страны воздух прогреется до +25..+29 градусов. Местами в Видземе и Латгале возможен краткосрочный дождь и гроза.
Ожидается, что самым прохладным днем недели станет среда, когда температура воздуха не превысит +18..+22 градуса, местами в Курземе воздух прогреется до +24 градусов.
Ночью температура воздуха местами опустится ниже +10 градусов.
В конце следующей недели прогнозируется потепление - местами столбик термометра может подняться до отметки +28 градусов.
С середины недели ветер опять станет слабым, возможно безветрие. Количество облаков будет переменным, местами пройдет кратковременный дождь, а ночью образуется туман.
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