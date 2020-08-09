Температура воды в рижских водоемах продолжает расти

За прошедшие сутки вода во многих рижских официальных местах для купания стала на 1-2 градуса теплее, а в Вакарбулли и Вецаки ее температура осталась неизменной, сообщает Рижское самоуправление.
Вода на румбульском пляже с субботы потеплела на два градуса - до +22 градусов. Такая же температура в воскресенье в Кишэзерсе и на Кипсале.
На Луцавсале температура воды поднялась на 1 градус - до +20 градусов.
На побережье Рижского залива - в Вакарбулли и Вецаки - температура воды с субботы не изменилась и составляет +19 градусов.
В свою очередь в озере Бабелитес температура воды выросла до +23 градусов, что на 1 градус больше, чем вчера.
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