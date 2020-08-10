Пн, 10.08.2020
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В Латвию идет прохлада, но местами день будет жарким

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В понедельник в Латвию с умеренным северным, северо-западным ветром начнут приходить более прохладные воздушные массы, однако температура воздуха по-прежнему ожидается от +21 градуса местами на побережье до +29 градусов на юго-востоке страны, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и вечером порывы ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.

В целом ожидается солнечный день, но будут и облака. Местами в Видземе, Латгале и Селии возможен кратковременный дождь и гроза.

В Риге возможны низкие облака, которые в течение дня рассеются, порывы северного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.

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