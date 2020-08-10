В Латвию идет прохлада, но местами день будет жарким

Во второй половине дня и вечером порывы ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.

В целом ожидается солнечный день, но будут и облака. Местами в Видземе, Латгале и Селии возможен кратковременный дождь и гроза.

В Риге возможны низкие облака, которые в течение дня рассеются, порывы северного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.