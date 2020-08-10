Во вторник жара немного отступит

Во вторник в Латвию поступят более прохладные воздушные массы с севера, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер до 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, местами на побережье - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +19..+24 градусов.
В Риге во вторник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит около +11 градусов местами в пригородах, днем - до +21 градуса.
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