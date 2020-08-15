Суббота будет жаркой: в Риге объявлено желтое предупреждение

В субботу местами в Курземе и Земгале столбик термометра в тени поднимется до +28 градусов, в других районах страны потеплеет до +22...+27 градусов, сообщает агентство LETA.
В западной части страны и Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о жаре.
Начиная с воскресенья, предупреждение о жаре до +27...+30 градусов будет в силе и в восточной части страны.
В субботу ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, в Видземе и на побережье Курземе - умеренный западный ветер.
В Ригн ожидается солнечная суббота со слабым ветром. Воздух прогреется до +27 градусов, а минимальная температура воздуха у моря составит +24 градуса.
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