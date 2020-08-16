Отступит ли жара? Прогноз синоптиков на вторую половину августа

На следующей неделе жара в Латвии время от времени будет отступать, в отдельные дни возможны дожди и грозы.
Более резкое понижение температуры воздуха ожидается в последнюю неделю августа, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
В середине следующей недели температура воздуха понизится до +20..+26 градусов, осадки наиболее вероятны в четверг.
В выходные дни может вернуться жара до +30 градусов.
В более прохладные ночи температура воздуха местами может опуститься ниже +10 градусов.
В целом на следующей неделе сохранится сухая погода, но в отдельные дни местами возможны ливни и грозы.
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