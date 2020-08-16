Отступит ли жара? Прогноз синоптиков на вторую половину августа

Более резкое понижение температуры воздуха ожидается в последнюю неделю августа, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.

В середине следующей недели температура воздуха понизится до +20..+26 градусов, осадки наиболее вероятны в четверг.

В выходные дни может вернуться жара до +30 градусов.

В более прохладные ночи температура воздуха местами может опуститься ниже +10 градусов.

В целом на следующей неделе сохранится сухая погода, но в отдельные дни местами возможны ливни и грозы.