На следующей неделе станет прохладнее; пройдут дожди

В ближайшие дни местами ожидается кратковременный дождь и раскаты грома, а на следующей неделе - похолодание, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура во второй половине этой недели составит +21...+29 градусов, а на следующей неделе она понизится до +18...+24 градусов. При этом под влиянием облаков и ветра ночи на следующей неделе, возможно, будут теплее, чем на этой.
Дождь в ближайшие дни наиболее вероятен в Курземе.
Возможно, холодный атмосферный фронт, который надвигается с запада, в воскресенье принесет более обширные осадки.
Ожидается, что в следующие четыре недели в Латвии температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков будет переменным.
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