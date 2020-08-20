Чт, 20.08.2020
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Возможны грозы: синоптики о погоде на четверг

ФОТО: Pexels/Vlad Chețan

В четверг, 20 августа, во второй половине дня и вечером местами в Латвии, в основном в Курземе, возможны дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит +21..+26 градусов.

В Риге в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Температура воздуха составит до +25 градусов.

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